Наша армія демонструє дива, яким стоячи аплодують військові усього світу: Арестович про шанси вступу України в НАТО

За словами радник керівника ОП, українська армія нині визнана більш боєздатною, ніж більша частина армії НАТО.

Під час бойових дій навряд чи Україну приймуть в НАТО. Але українська армія демонструє такі дива, яким стоячи аплодують військові усього світу і насамперед НАТО.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі всеукраїнського телемарафону, оцінюючи шанси вступу України в НАТО після сьогоднішньої заяви очільниці посольство США в Україні Крістіни Квін про те, що Україна може вступити до Альянсу без етапу Плану дій щодо членства.

"Під час бойових дій навряд чи Україну приймуть в НАТО. Просто тому, що це ускладнена процедура. Але вже заговорили, що ПДЧ (План дій щодо членства в НАТО – ред.) необов'язковий. Насправді, це завжди було так. ПДЧ був відмовкою. І є шанс, що дискусія про НАТО відновиться після перемоги. Але навіть те, що вона триває під час бойових дій означає три речі. Перше – НАТО оцінило, чого варта Україна. Що НАТО набагато більше отримає, якщо прийме Україну, ніж витратить, тому що наша армія демонструє дива, яким стоячи аплодують військові всього світу, насамперед НАТО. Армія визнана боєздатнішою, ніж більша частина армії НАТО. Друге – це означає, що НАТО не боїться більше Росії, не боїться вести цю розмову, принаймні деякі країни НАТО. І третє – це означає, що Америка запускає відповідну дискусію щодо майбутнього швидкого прийняття України в НАТО, якщо буде, скажімо так, колективна воля НАТО, тому що там колективно приймається рішення... Зараз обставини, те, що відбувається, сприяє вступу України в НАТО. Коли Україна переможе у цій війні остаточно, переможцю дістанеться все, можливо, дістанеться і НАТО", - резюмував Арестович.

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