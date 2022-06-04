"Наша артилерія нашу піхоту криє": окупант розповів про перестрілки між "своїми" на передовій

"Наша артилерія нашу піхоту криє": окупант розповів про перестрілки між "своїми" на передовій

У черговій перехопленій розмові окупантів, один з російських військових розповів своїй матері про ситуацію в армії РФ.

За його словами, масове мародерство стало звичним явищем. Окупанти зухвало ґвалтують неповнолітніх, а між самими російськими військовими нерідко трапляються збройні зутички.

Розмову оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

Окупант розповідає, що їхній підрозділ зазнав великих втрат. В строю залишились здебільшого недосвідчені бійці. А через відсутність комунікації, весь час відбуваються перестрілки між "своїми".

"У нас третя рота піхоти – 95% добровольців. Тому що всі інші або 200-ті, або 300-ті. Від піхоти взагалі нічого не залишилось. Вони там один з одним стріляються постійно. Зв’язку немає. Кажуть "наших там немає". Всі їдуть туди, все "поклали". Там інженера "поклали" 15-ї бригади наші полкові. Взагалі жах. Там наша 2 танкова схлеснулась. Там теж 200-ті, 300-ті. Тут взагалі така дурня: наша артилерія буває нашу піхоту криє", - каже росіянин.

Крім того, загарбник розповів про ситуацію, коли ЗСУ знищили техніку підрозділу, а командир полку наказав окупантам іти в бій з лопатами.

"Коли бойові машини підірвали, він сказав: "тепер беріть лопати та йдіть як піхота, помирайте". Нам так сказав комбат", - сказав російський військовий.

Нагадаємо, російські окупанти скаржаться, що їх не змінюють, а також, що їх обстрілюють самі ж свої, бо немає зв'язку. Через це вони втратили техніку і ледь не втратили життя.

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