"Наша артилерія працює влучно: у ЗСУ розповіли про ситуацію під Вугледаром

Збройні сили України продовжують утримувати позиції під Вугледаром та не дають російським окупантам просунутися до Авдіївки.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Військовий оприлюднив фото знищеної російської техніки.

"Відпочивають орки під Вугледаром", - підписав він.

"Наша артилерія працює влучно, кожен воїн в окопах сьогодні виконує задачі на найвищому рівні", - підкреслив Тарнавський.

Зазначимо, що українські захисники продовжують знищувати російських окупантів. Попри великі втрати у живій силі та техніці, ворог не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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