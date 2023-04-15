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"Наша артилерія працює влучно: у ЗСУ розповіли про ситуацію під Вугледаром

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
482
Час на прочитання
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"Наша артилерія працює влучно: у ЗСУ розповіли про ситуацію під Вугледаром

Українські захисники продовжують обороняти Вугледар.

Збройні сили України продовжують утримувати позиції під Вугледаром та не дають російським окупантам просунутися до Авдіївки.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Військовий оприлюднив фото знищеної російської техніки.

"Відпочивають орки під Вугледаром", - підписав він.

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"Наша артилерія працює влучно, кожен воїн в окопах сьогодні виконує задачі на найвищому рівні", - підкреслив Тарнавський.

Зазначимо, що українські захисники продовжують знищувати російських окупантів. Попри великі втрати у живій силі та техніці, ворог не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. 

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Дата публікації
Перегляди
482
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