Наша перемога - частина планів США: експерт розповів, як і коли закінчиться війна 

Військовий експерт Роман Світан наголошує, що гаряча фаза війни з Росією не буде затяжною. Вона закінчиться спочатку звільненням Криму, а потім - деокупацією Донбасу. Ймовірно, ці події триватимуть до вести 2025-го.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "Главреду".

"Наша перемога над російською армією є частиною планів США і вплетена в політичну боротьбу в Америці. Тому основна фаза війни повинна завершитися орієнтовно восени наступного року - якраз перед тим, як відбудуться вибори американського президента. Швидше за все, навесні нам нададуть достатню кількість винищувачів і далекобійних ракет для виконання основного завдання - звільнення Криму",

Світан наголошує, що авіація і далекобійні ракети дозволять звільнити анексований півострів за три-чотири місяці. Йдеться про червень-серпень наступного року. Далі - буде звільнення Донбасу.

"Звільняти Донбас після Криму буде вже легше, але бойова робота все одно затягнеться. У такій ситуації піде просування до кордону і з'явиться можливість відрізати регіон від Росії. Щоправда, для цього доведеться зайти на територію Росії - до Ростова або Таганрогу, аби відрізати Донбас східними рубежами, або рухатися Сіверським Дінцем, Доном або Міусом. Донбас доведеться зачищати, напевно, десь навесні 2025 року", - каже військовий експерт.

За його словами, усі ці події будуть відбуватися напередодні прийняття України до НАТО. Світан вважає, що, ймовірно, ЗСУ вийдуть на кордони 1991-го року або навесні, або початку літа 2025-го - перед самітом у Нідерландах.

"Я думаю, що вже наступного року у Вашингтоні нас запросять до НАТО. Ми отримаємо можливість укласти двосторонні договори з 32 країнами Альянсу. Зараз в блоці 31 країна, але до цього часу, гадаю, до блоку приєднається і Швеція. А вже в 2025 році, на саміті в Нідерландах, Україну приймуть до НАТО. Туди ми повинні потрапити вже із чистими кордонами з Росією, знищивши останнього російського солдата. Приблизно так виглядає план США", - висловився Світан.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що український народ продовжує боротися проти Росії, але "завершиться все не так швидко, як нам би хотілося". Глава держави також висловився про тривалу війну з Росією.

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