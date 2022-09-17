"Наша підтримка залишиться незламною": у НАТО зробили заяву щодо України

У Північноатлантичному альянсі обіцяють, що з настанням зими не будуть змінювати свою позицію щодо підтримки України в її боротьбі проти російського вторгнення.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірала Роб Бауер, пише РБК.

"Надзвичайна сміливість українських Збройних сил і українського народу знову й знову братиме гору над опонентом. Союзники НАТО будуть підтримувати їх стільки, скільки необхідно. Наближається зима, але наша підтримка залишиться незламною", - заявив Бауер.

Він наголосив, що нападу зазнав увесь міжнародний порядок.

"Це, а також терористичні угруповання, які використовують асиметричні засоби ведення війни і створюють глобальні й локальні кризи, а також Китай, який масово нарощує військові зусилля і вдається до небезпечної риторики, - усе це тяжіє над нами", - каже Бауер.

За його словами, перед Альянсом стоїть "священне завдання" захищати мільярд громадян, які живуть на його території. "Ми готові очікувати неочікуваного", - наголосив адмірал.

Нагадаємо, майже сім місяців триває війна, яку Російська Федерація розпочала проти України. Втім, президент-диктатор РФ Володимир Путін досі не вважає помилкою повномасштабне вторгнення до країни 24 лютого. Про це під час пресконференції розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи телефонну розмову з очільником Кремля.

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