"Наша розвідка бачить все": у ЗСУ розповіли про справи окупантів під Херсоном

Загарбники щодня проводять розвідку боєм, невеликими штурмовими групами намагаються прорвати оборону ЗСУ на Херсонщині. Проте ознак підготовки до великого форсування Дніпра наразі розвідка не бачить.

Про це в етері телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, ворог продовжує артилерійські обстріли, та збільшує їх приблизно на третину.

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"Тобто, якщо було 250-300, то вже – до 370. Крім того, противник збільшив кількість ударів дронами-камікадзе", – зазначив речник.

Він також додав, що ситуація на Херсонському напрямку декілька тижнів залишається майже незмінною – щодня відбувається від 5 до 7 штурмів.

"Щоб наступати на Херсон, потрібно форсувати таку велику водну перешкоду як Дніпро. Щоб її форсувати, необхідно зібрати достатньо сил та засобів, які при сьогоднішніх засобах розвідки приховати майже неможливо. Наразі наша розвідка не бачить достатньо наступальних сил", – підсумував Волошин.

Нагадаємо, в Мережі постійно обговорюються наміри ворога спробувати взяти під контроль такі міста, як Запоріжжя, Херсон, Дніпро та Харків. Наразі у ворога недостатньо ресурсів, щоб захопити будь-яке з цих міст.

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