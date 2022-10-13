"Наша розвідка працює відмінно": Данілов розповів, скільки високоточних ракет залишилося у Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на території Росії залишилося трохи більше чверті високоточних ракет із усього запасу, який був на початок вторгнення до України в лютому.

Про це він сказав в ефірі Радіо НВ.

"Ми чітко розуміємо і наша розвідка працює відмінно, ми знаємо з математичною похибкою кількість ракет, які залишилися на території російської федерації. Йдеться саме про високоточні ракети, які зазнають найбільшої шкоди… Я не маю права називати абсолютно всі цифри, які хотіли б від мене почути. Але якщо брати у відсотках, то зараз залишається 25-28% (високоточних ракет - ред.) від тієї загальної кількості, яка була в Росії на 24 лютого", – зазначив він.

Також він додав, що щодо запасів радянських ракет С-300 "їх трохи є, але набагато менше, ніж це було на 24 лютого".

Ракетні удари РФ 10-11 жовтня

Російська війська вранці 10-11 жовтня обстріляли ракетами та бойовими безпілотниками українські міста. Головними цілями були об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого в деяких містах України запровадили віялові відключення електроенергії.

В Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що головною метою масованих ракетних ударів РФ по території України є відновлення громадського іміджу російського Міністерства оборони. Ворожі атаки були заплановані до призначення нового командувача російських військ Сергія Суровікіна.

Через два дні після обстрілів Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію країною-терористкою. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала РФ державою-терористкою.