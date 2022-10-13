"Наша розвідка працює відмінно": Данілов розповів, скільки високоточних ракет залишилося у Росії

У РФ залишилася четверта частина високоточних ракет із запасу на 24 лютого
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на території Росії залишилося трохи більше чверті високоточних ракет із усього запасу, який був на початок вторгнення до України в лютому.
Про це він сказав в ефірі Радіо НВ.
"Ми чітко розуміємо і наша розвідка працює відмінно, ми знаємо з математичною похибкою кількість ракет, які залишилися на території російської федерації. Йдеться саме про високоточні ракети, які зазнають найбільшої шкоди… Я не маю права називати абсолютно всі цифри, які хотіли б від мене почути. Але якщо брати у відсотках, то зараз залишається 25-28% (високоточних ракет - ред.) від тієї загальної кількості, яка була в Росії на 24 лютого", – зазначив він.
Також він додав, що щодо запасів радянських ракет С-300 "їх трохи є, але набагато менше, ніж це було на 24 лютого".
Ракетні удари РФ 10-11 жовтня
Російська війська вранці 10-11 жовтня обстріляли ракетами та бойовими безпілотниками українські міста. Головними цілями були об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого в деяких містах України запровадили віялові відключення електроенергії.
В Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що головною метою масованих ракетних ударів РФ по території України є відновлення громадського іміджу російського Міністерства оборони. Ворожі атаки були заплановані до призначення нового командувача російських військ Сергія Суровікіна.
Через два дні після обстрілів Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію країною-терористкою. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала РФ державою-терористкою.
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