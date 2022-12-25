"Наша розвідка все відпрацьовує": Подоляк оцінив загрозу нового нападу на Україну з Білорусі

Росія хотіла б, щоб Білорусь відволікла хоча б частину сил і засобів України на себе.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на території Білорусі зараз немає ударного угруповання, яке могло б здійснити новий наступ на Україну.

Про це він розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Так, Росія перекидає туди мобілізованих (до Білорусі - ред.). Частина цих мобілізованих йдуть на ті чи інші полігони, інструктори їх навчають, а потім вони повертаються на Запорізький або Донецький напрямок. Туди перекидаються в основному елементи протиракетної і протиповітряної оборони. Це ракетні комплекси "Бук", "Тор", відповідно, ракетні комплекси С-300 і так далі. Тобто Білорусь зміцнює саме цю частину своєї оборони, як вони кажуть", - зазначив він.

Подоляк також зазначив, що армія Республіки Білорусь проводить, як вони кажуть, імітаційні дії, коли переганяють збройні сили з одного полігону на інший. Таким чином вони імітують підвищену активність саме військового компоненту.

Крім того, він проаналізував ситуацію, що склалася в Білорусі, з точки зору інтересів України.

"По-перше, це все видно неозброєним оком, і не тільки нам. По-друге, наша розвідка активно відпрацьовує і оцінку психологічного стану, і оцінку боєздатності, і оцінку злагодженості і кількості або обсягу тієї чи іншої зброї. На сьогоднішній день є дані, які нам дозволяють судити про те, що ударних угруповань не створено. Критичного обсягу військовослужбовців не зібрано і так далі. Проте звичайно ж Білорусь може розглядатися як країна, яка повинна буде взяти участь у сухопутній операції для того, щоб розтягнути наші війська, і для того, щоб відвернути нашу увагу від пріоритетних напрямків – Запорізької, Донецької, Луганської або Херсонської (областей – ред.). Безумовно, такі сценарії є", – пояснив він.

Він зазначив, що Росія хотіла б, щоб Білорусь відвернула хоча б частину сил і засобів України на себе. Однак в цьому питанні є дуже важливі психологічні моменти.

"Якщо пан Лукашенко в перші два-три тижні для себе не прийняв рішення брати участь в кампанії, коли власне і він був упевнений в тому, що Росія нас з вами поставив на коліна, то зараз брати участь в свідомо програшної кампанії – це значить просто підписати відразу собі довічний термін. Тобто сісти поруч на лаві підсудних разом з Путіним, Патрушевим, Ковальчуком і так далі. Я не думаю, що настільки спритна людина, якою є Олександр Григорович Лукашенко, не розуміє цього", - зазначив Подоляк.

Він також наголосив, що армія Білорусі не набагато краща на полі бойових дій, ніж росіяни.

Ми бачимо, як поводиться на полі бою російська армія, і вже тим більше ми розуміємо, що білоруська армія не набагато в кращу сторону буде відрізнятися від Росії. А це означає, що для якогось ефективного наступу на територію, де є ліси, болота і так далі, треба мати надзвичайно об'ємне угруповання, насичене бронетехнікою, бойовими машинами піхоти, артилерією, авіацією і так далі. Всього цього немає, і все це може бути ефективно знищено нашими оборонними рубежами", – резюмував Подоляк.

Загроза нового наступу з Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду з військовими і силовим блоком, на якій обговорюють нещодавню раптову перевірку бойової готовності армії і перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною.

Полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснює, що така активізація з боку Білорусі не схожа на наступ, проте це схоже на підготовку провокації, яку можуть здійснити російські військові або члени приватних військових компаній на кордоні між Білоруссю та Україною.

За даними Інституту вивчення війни, Росія демонструє ознаки підготовки наступу з Білорусі. Експерти кажуть, що створення польового госпіталю в Білорусі під час спільних навчань з російською армією є ознакою того, що Росія може атакувати з цього напрямку.

У Міноборони Німеччини прогнозують повторний наступ Росії на Україну у квітні 2023 року, і він, можливо, буде неминучим.

Читайте також: