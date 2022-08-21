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"Наша сила волі – сильніша": у Естонії розповіли, як зупинити війну Путіна проти України

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"Наша сила волі – сильніша": у Естонії розповіли, як зупинити війну Путіна проти України

Фото: Getty Images

Російський диктатор Путін не готовий йти на примирення та хоче продовжувати війну.

Щоб зупинити криваву війну Росії проти України, слід давати ще більше зброї та запроваджувати нові санкції проти агресора. 

Про це у коментарі 24tv.ua сказав міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Очільник МЗС Естонії наголосив, що Путін очікує, що Захід піде йому на поступки через зиму і брак енергоносіїв. Проте тут потрібно показати, що це не спрацює. Країни-партнерки повинні допомогти Україні важким озброєнням та надати фінансову допомогу для підтримки економіки. 

"Ми хочемо посилити ізоляцію Росії через юридичну відповідальність, через надання Україні важкого озброєння та фінансової допомоги, яка підтримає її економіку. Щоб Росія відчула: наша сила волі – сильніша", - наголосив міністр. 

Рейнсалу наголосив, що відповідальність за геноцид українського народу першочергово лежить на організаторах агресії - російській владі та російських солдатах. Проте вплив санкцій повинно відчути все населення держави-агресорки. 

Нагадаємо, литовський експерт розповів про те, чи відкриє Росія новий фронт. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
13к
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