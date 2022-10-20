"Наша система ППО і ПРО ефективно працює" – Залужний звернувся до українців

Воїни надзвичайно ефективно тримають небо над Україною.
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний запевнив, що українська система ППО і ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму наших захисників та військовій допомозі від партнерів.
Про це Валерій Залужний написав у Facebook.
"Наша система ППО і ПРО ефективно працює завдяки професіоналізму українських воїнів та військовій допомозі від партнерів. Зберігаємо спокій і віру в ЗСУ", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.
Зазначимо, що станом на 10:50 20 жовтня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Українців просять не нехтувати безпекою і залишатися в укриттях.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що за місяць над Україною збили 233 дрони Shahed-136 і десятки ракет. Лише за 19 жовтня на Київському напрямку знищили 10 іранських дронів, ще 11 - збили на південному напрямку.
Як повідомлялося, за добу ЗСУ ліквідували 370 окупантів, збили 25 безпілотників та гелікоптер. Станом на 20 жовтня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 66 650 осіб
Зокрема, упродовж 19 жовтня підрозділи ЗСУ на південному фронті знищили понад 6 районів зосередження озброєння та військової техніки противника, а також ліквідували десятки російських окупантів.
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