"Наше завдання – повернути всіх": Лубінець повідомив, скільки дітей та дорослих визволили з Росії

Під час заходу учасники окремо порушили питання щодо повернення українських військовополонених й жахливого порушення норм МГП щодо них: нелюдських умов утримання, тортур, страт.

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець модерував панель "Гуманітарний напрямок Української формули миру: боротьба за повернення жертв насильницького переміщення, включно з депортованими дітьми та військовополоненими" під час четвертої зустрічі радників щодо втілення формули миру в Давосі. Там він повідомив, що наразі вдома перебувають 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.

Про це в Давосі заявив омбудсман 14 січня.

Він також закликав країни світу до термінового приєднання до розв'язання питання щодо повернення всіх українців додому.

У своєму виступі Лубінець наголосив, що наразі вдома 517 дітей, 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.

"А наше завдання – повернути всіх! Тому міжнародна спільнота має негайно консолідувати свої зусилля в цьому напрямку», – сказав він.

За словами Лубінця, робота в Давосі – це важливий крок для повернення українців додому.

"Ми очікуємо й працюємо задля результатів", – додав Лубінець.

Українські правозахисники наполягають, що дітей, силоміць переміщених із України, "сотні тисяч".

Також нагадаємо історію захисника, спортсмена із Чернігова – 30-річного Олексія Анулі, який пробув у російському полон 9 місяців. Він озповів про пережиті знущання і катування.

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