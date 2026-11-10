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- Війна
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Нашестя "Шахедів", керовані бомби та балістика: скільки цілей знешкодила ППО
Попри велику кількість збитих цілей Повітряні сили попередили про загрозу ударів у низці регіонів.
Російська армія протягом дня 10 листопада атакувала Україну ударними безпілотниками, керованими авіаційними ракетами та іншими засобами ураження. Українська протиповітряна оборона знешкодила значну частину повітряних цілей, однак увечері загрози з повітря продовжують фіксуватися.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Скільки повітряних цілей знешкодила українська ППО
За даними Повітряних сил, від 06:30 до 19:00 10 листопада російські війська застосували проти України 155 ударних безпілотників типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів, з них 97 були реактивними.
Крім того, ворог випустив дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 з акваторії Чорного моря, а також застосував ракети S8000 «Бандероль»/«Дань-Т».
За попередніми даними, станом на 20:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 124 ударні БпЛА, серед яких 73 реактивні. Також військові відзвітували про знешкодження 14 цілей типу «Бандероль»/«Дань-Т».
У Повітряних силах зазначили, що на момент оприлюднення зведення декілька ворожих безпілотників ще перебували в повітряному просторі України, а бойова робота тривала.
Де фіксують реактивні дрони, КАБи та загрозу балістики
Пізніше, протягом вечора, Повітряні сили повідомляли про нові загрози в різних регіонах країни. Станом на 21:25 військові передавали таку інформацію:
Житомирщина: реактивні БпЛА рухалися з півночі в напрямку Житомира.
Чернігівщина: реактивні безпілотники фіксували на заході та півдні від Чернігова з курсом на південний захід. Також повідомляли про БпЛА з Брянської області РФ у напрямку півночі регіону.
Київщина: реактивні дрони рухалися з півночі області на захід. Окремо військові повідомляли про БпЛА, які прямували з Чернігівщини на північ Київщини.
Рівненщина: реактивний безпілотник рухався з півночі в напрямку Рівного.
Харківщина: фіксували загрозу застосування керованих авіабомб із півночі.
Запоріжчина: військові попереджали про рух безпілотника з півдня, а також про пуски керованих авіабомб у напрямку Запоріжжя. Раніше КАБи рухалися у бік півдня Дніпропетровщини.
Повітряні сили також окремо попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська.
Загроза повітряних атак зберігається. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою.
Україна посилює протиповітряну оборону — останні новини
Американська оборонна компанія B&M Defense провела в Україні випробування «вбивці Шахедів» — швидкісного дрона-перехоплювача AA Lancer 7, призначеного для боротьби з повітряними цілями. Безпілотник може розвивати швидкість до 400 км/год, долати до 30 км і перебувати в повітрі до 17 хвилин. Частину таких апаратів уже передали підрозділам Сил оборони для тестування у бойових умовах. Ці перехоплювачі можуть стати додатковим засобом захисту від російських ударних безпілотників.
Паралельно Україна домовляється з партнерами про нову військову підтримку. 10 листопада Володимир Зеленський під час візиту до Данії оголосив про підготовку нового оборонного пакету. Його загальний обсяг становить 4,8 млрд данських крон — приблизно 643 млн євро. Окремо Копенгаген надасть 20 млн євро грантової допомоги українському енергетичному сектору.
Водночас окремою проблемою залишається захист від балістичних ракет, для перехоплення яких Україні потрібні ракети PAC-3 до комплексів Patriot. Після масованої атаки на Київ та область у ніч проти 7 листопада президент повідомив, що Росія застосувала 36 балістичних ракет, а українська ППО змогла знешкодити лише чотири. Зеленський наголосив на критичній нестачі боєприпасів і необхідності прискорити їхнє постачання зі США.