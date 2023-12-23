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Нашестя гризунів: британська розвідка пояснила, чим це небезпечно на передовій

Нашестя гризунів: британська розвідка пояснила, чим це небезпечно на передовій

На передовій - нашестя гризунів / Фото: pixabay.com

Миші та щурі стали проблемою на лінії фронту.

Останніми тижнями як українські, так і російські війська, ймовірно, постраждали від великої кількості щурів і мишей на фронті. Крім цього, ворог стикається з захворюваннями через гризунів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що посиленню популяції гризунів, ймовірно, сприяла м'яка та тепла осінь, а також велика кількість їжі на полі, яка залишається через бойові дії. 

"Зі зниженням температури погоди, ймовірно, тварини намагаються шукати притулок у транспортних засобах та оборонних позиціях. Гризуни додадуть тиску на бойовий дух фронтових бійців", - припускають у розвідці.

Крім того, вони становлять небезпеку для військової техніки, перегризаючи кабелі - як було зафіксовано в цьому ж районі під час Другої світової війни. Неперевірені повідомлення також свідчать про те, що російські підрозділи почали страждати від збільшення кількості випадків захворювань.

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