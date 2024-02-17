Наші бійці взяли в полон дуже багато росіян: Тимочко – про відступ ЗСУ з Авдіївки

З військового погляду, Авдіївка та бійці, які її обороняли, показали надзвичайну стійкість та ефективність роботи, зазначив Іван Тимочко.

Українські бійці в Авдіївці взяли у полон дуже багато росіян.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко "24 Каналу".

"Третя штурмова бригада, низка інших підрозділів, війська спеціального призначення – всі вони були потрібні для того, щоб провести організований та контрольований вихід, а також розташуватися на інших рубежах. Організувати безпечний відступ надзвичайно складно, а ще треба зважати на евакуацію, прикриття, розташування бійців на нових місцях. Ми розуміємо, що була велика кількість поранених і, ймовірно, частина цивільного населення – це великий пласт завдань", – зауважив Іван Тимочко.

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Навіть попри всі заяви, росіяни не можуть похвалитися величезними успіхами. Так, було підтверджено, що під час виходу декілька наших бійці потрапили в полон. Але окупанти не оприлюднюють відео, на яких було б видно багато українських полонених.

Водночас командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський підтвердив, що на завершальному етапі операції з виходу з Авдіївки певна кількість військових потрапила в полон. Це відбулося під тиском сил противника, які суттєво переважали. Українські інституції звернуться до відповідних міжнародних органів, щоб бійців повернули на Батьківщину.

"Водночас ми спостерігаємо картину, що наші бійці взяли дуже багато росіян у полон, можливо, їх і мінятимуть. Насправді відступ був спланований, організований і це видно", – наголосив голова Ради резервістів.

Як вплине на росіян кількість втраченої техніки

До оборони Авдіївки Україна максимально залучила все, що могла. Йдеться про боєкомплект, бронетехніку, особовий склад. Саме тому місто протрималося так довго, але всього цього виявилося недостатньо. Кількість російських бійців і бронетехніки були неспівмірними з тим, що мала Україна.

"Для росіян 400 – 500 одиниць знищених танків – це дуже велика проблема. Але знищення 40 – 50 тисяч їхніх солдатів – для Путіна ніщо. Людський ресурс не має для нього ніякого значення", – сказав Іван Тимочко.

Співрозмовник зазаначивЮ що знайти нових бійців – це для окупантів не надто серйозний виклик. Вони мобілізують, заплатять найманцям, але питання в тому, хто зможе керувати, утримувати, забезпечувати, харчувати цю велику живу силу. Це справді проблема для росіян, яка дуже ускладнює ефективність їхньої армії.

"Росія сконцентрувала свої найкращі сили на Авдіївку. Вся російська еліта, міць була зосереджена біля невеликого містечка, в якому до війни жило 30 тисяч населення. Вони ж за весь період сконцентрували там у 5–6 разів більше військ і техніки", – зауважив голова Ради резервістів.

Тимочко наголосив, що все це дуже серйозно виснажило Росію, тому зараз окупанти активно розконсервовують свою стару бронетехніку.

Нагадаємо, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що в ніч проти суботи, 17 лютого, Збройні сили України залишили свої позиції і вийшли з Авдіївки, щоб не допустити оточення. Кривава битва за місто тривала п'ять місяців.

Водночас міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що Збройні сили повернуть Авдіївку під контроль України після вимушеного відходу. Він розповів, що для цього потрібно.

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