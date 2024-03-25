"Наші діти бігли до укриттів під ракетами": Кулеба звернувся до Заходу після удару по Києву

Дмитро Кулеба прокоментував ракетну атаку по Києву і звернувся до партнерів.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба після ракетної атаки росіян по Києву 25 березня звернувся до партнерів України і показав відео, як діти бігли до укриття під звуки вибухів у столиці.

Про це він написав у X (Twitter).

"Діти у Києві біжать до укриття о 10:30, коли над столицею ППО збиває смертоносні російські балістичні ракети. Немає безчинств, які б не вчинили російські виродки, включно зі спробою балістичного удару по серцю багатомільйонного міста", — написав він.

Кулеба вчергове нагадав, що Україна потребує більше систем ППО для захисту від російських атак.

"Це нагадування, що Україні терміново потрібен посилений протиповітряний захист, зокрема системи та ракети Patriot, які здатні відбити будь-яку атаку Росії", — наголосив міністр.

Нагадаємо, у Києві до 10 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ 25 березня.

Військовий експерт заявив, що окупаційна армія Росії атакувала Київ гіперзвуковими крилатими ракетами.

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