"Наші дії цілком законні": як Україна має чинити з жителями Курської області – відповідь юристів

Україна має керуватися міжнародними договорами й тими зобов’язаннями, які вона покладає на окупаційні держави.

Україна має на законодавчому рівні закріпити політики щодо цивільних в російських областях на Курщині, території яких контролюють українські війська.

Про це написали кандидат юридичних наук, заступник генпрокурора України у 2019-2022 рр. Гюндуз Мамедов та адвокат, радник з застосування практики ЄСПЛ і міжнародного захисту прав людини Адвокатського обʼєднання AZONES Сергій Заєць у своїй авторській колонці для "Української правди".

"Нам уже зараз потрібно закріпити відповідні політики на законодавчому рівні. Адже окупація території супротивника автоматично порушує перед нами питання здійснення правосуддя, застосування матеріального і процесуального права, забезпечення захисту від кримінального переслідування, реєстрації смертей і народжень, вирішення питань власності тощо", – зазначили юристи.

"Ми не можемо діяти так, як радянські солдати вчиняли в Берліні, керуючись помстою"

За словами юристів, цивільне населення захищене Женевськими конвенціями. Так само, як і майно цих громадян.

"Відповідно, ми не можемо просто так забирати чи руйнувати майно на окупованих територіях, якщо це не продиктовано військовою необхідністю", – зазначили експерти.

Правники наголосили на тому, які дії є протиправними

Українські військові не можуть брати цивільних заручників, щоб потім обміняти їх на наших.

Не можна використовувати місцеву АЕС (хоча блокувати її, за словами юристів, Україні ніхто не забороняє).

Не можемо міняти шкільні програми, примусово паспортизувати чи зносити місцеві пам’ятники.

Не можна депортувати місцевих проти їх волі.

"Натомість нам варто продумати ефективний механізм інтернування, оскільки ми очевидно матимемо проблеми з нелояльним населенням. А ще – боротися з місцевими мародерами. І захищати від цікавості натовпу", – зазначили експерти.

За їхніми словами, якщо Україна планує збудувати правову державу і нам важлива підтримка партнерів, зокрема й постачання зброї, невдовзі треба буде організувати судочинство на окупованих територіях відповідно до Міжнародного гуманітарного права.

На думку юристів, для прикладу можна взяти ті претензії щодо порушення міжнародного права, які Україна висувала проти Росії.

"Нам варто звикати до ролі сильних і переможців. Це незвично, але приємно. І чимале значення має спосіб досягнення перемоги. Моральна вищість, яку забезпечує дотримання принципів МГП щодо розрізнення військових і цивільних цілей і пропорційності завданої шкоди до військової необхідності, складає чималу частку нашого нового образу", – зазначили експерти.

"Наразі наші дії в Курській області цілком законні": юристи про окупацію Курщини

"Зверніть увагу, що ніхто з партнерів нам не дорікнув і, тим більше не засудив. Адже сама по собі окупація – це тимчасовий правовий режим", – йдеться у матеріалі фахівців.

Вони зауважили, що Україна не має жодних територіальних претензій, і це важливо говорити.

"Це російська влада зробила окуповані території зоною страху і численних злочинів, ми ж можемо показати, що буває інакше. Важливо розуміти, що ми тепер знаходимося під прицільною увагою всього світу. І просто не можемо дати найменший привід російській пропаганді звинуватити нас у воєнних злочинах. Їм, звісно, не звикати до вигадування, але без доказів їм ніхто не повірить. Тож час ще раз довести, що це не просто війна за території, а – цивілізаційний розлом. Де Україна здатна виконувати взяті на себе зобов’язання й дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права", – зазначили експерти.

Про те, що Україна робитиме з Курщиною, відповіли і в МЗС. Там назвали мету операції.

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