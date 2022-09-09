"Наші дуже близько": Арестович розповів про деокупацію Куп'янська і перспективи під Ізюмом

Під Ізюмом окупантів піджимають знизу наші війська, зазначив радник ОП.

Збройні сили України проводять успішний контрнаступ у напрямку Ізюму. Наразі ймовірність деокупації Куп'янська досить висока – українські захисники підійшли дуже близько до позицій ворога.

Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Радник ОП також розповів, що чекає на ворога, коли українські військові підійдуть до Ізюма.

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"Куп'янську приготуватись. ЗСУ уже дуже близько", – зазначив Арестович та порадив росіянам готуватись до оборони.

Перспективи ворога під Ізюмом – плачевні

А ось щодо наближення захисників до Ізюма, то радник ОП зазначив, що окупантів піджимають знизу наші війська. Попри те, що наразі там оточення немає, із наближенням наших захисників, військове командування знатиме який наказ віддати.

"Оточення не оточення, але влетіли вони вже конкретно. Подивимось, які плани у нашого командування: оточити, відрізати, оточити і розстрілювати артилерією та авіацією – дуже різні варіанти", – зазначив Арестович.

Нагадаємо, після звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області працівники ДБР розпочали у населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії.

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