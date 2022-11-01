"Наши х*хлов фосфором жгли": окупант похвалився дружині, як РФ використовує заборонену зброю

Від заборонених боєприпасів постраждав Бахмут на Донеччині.

Росія продовжує використовувати проти України заборонені у всьому світі фосфорні бомби.

Як окупанти запускають заборонені Женевською конвенцією боєприпаси по населених пунктах сходу України, свідчить нове перехоплення СБУ.

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"Наши х*хлов фосфором жгли. Салюты были ночью. Эта х*йня, ракета летит и разрывается в воздухе, как бенгальский огонь. Если на кожу попадает, на тело, прожигает до костей. И прям зарево такое, п*зда была", – розповідає росіянин своїй дружині.

Окупант запевняє, що таке озброєння є тільки у Росії: "…у них нет такой х*йни, только у наших есть".

Правоохоронці встановили, що цього разу йдеться про Бахмут на Донеччині.

"Окупанти все більше розуміють, що їхня "спецоперація" приречена на провал, тому систематично запускають свої "салюти" по населених пунктах сходу України. Але навіть такі методи не допоможуть окупантам, і вони обов’язково відповідатимуть за свої злочини", – наголосили в СБУ.

Правоохоронці документують ці злочини і вже відкрили понад 15 тис. проваджень за 438 статтею (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Це вже далеко не вперше окупанти в перехоплених розмовах хваляться своїм рідним, як знищують українців забороненою зброєю.

У серпні розвідка перехопила розмову окупанта з батьком, в якій загарбник розповідає, що росіяни використовують фосфорні боєприпаси, які запускають з "Градів".

У червні інший росіянин розповів, як армія РФ застосовує фосфорні бомби і розстрілює мирних людей в Україні

Як РФ використовує заборонену зброю проти українців

Росія неодноразово застосовувала проти України заборонену міжнародними конвенціями зброю, зокрема, і для обстрілів цивільного населення. Так, часто росіяни стріляють по українцях забороненими касетними та термобаричними боєприпасами, а також запалювальною або фософорною зброєю.

Яку саме і коли заборонену зброю використовувала армія РФ на території України від 24 лютого, йдеться в ексклюзивному матеріалі ТСН.ua.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, як вберегтися під час розриву фосфорного снаряду.