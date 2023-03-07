"Наші хлопці стоять": Зеленський пояснив, чому ЗСУ вирішили утримувати Бахмут

За словами президента, у разі захоплення Бахмута окупанти підуть далі – до Слов'янська і Краматорська.
Російські окупанти матимуть "відкритий шлях" для захоплення ключових міст на сході України, якщо вони захоплять Бахмут.
Про це попередив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN, пояснюючи рішення залишити українські сили в місті.
"Для нас це тактика. Ми розуміємо, що після Бахмута вони могли б піти далі. Вони могли б піти до Краматорська, вони могли б піти до Слов’янська, це була б відкрита дорога для росіян після Бахмута до інших міст України на Донецькому напрямку. Тому наші хлопці стоять", – поснив глава держави.
Зеленський сказав, що українські мотиви зберегти місто кардинально відрізняються від цілей Росії.
"Ми розуміємо, чого Росія хоче там досягти. Росії потрібна хоч якась перемога – маленька перемога – навіть зруйнувавши все в Бахмуті, просто вбивши там усіх мирних жителів", – сказав президент.
Він додав, що якщо Росія зможе "розмістити свій маленький прапор" у Бахмуті, це допоможе "мобілізувати їхнє суспільство, щоб створити ідею, що вони таки – могутня армія".
Також Зеленський відкинув побоювання, що українські військові у Бахмуті опиняться в оточенні, сказавши, що "ніколи не чув нічого подібного" від своїх командирів.
"Ми маємо думати в першу чергу про свій народ і ніхто не повинен бути оточений, оточення – це дуже важливо", – сказав він.
"Військові самі бачать, що ми повинні там залишатися, незважаючи на те, що Росія зруйнувала все місто", – додав Зеленський. "Війська допомагали дітям, мирним жителям виїжджати з міста – і до сьогоднішнього дня люди виїжджали з Бахмута. Ми всім допомагали".
Раніше високопоставлене джерело в уряді України розповіло, що у Бахмуті готується доля майбутнього контрнаступу.
Нагадаємо, що 6 березня на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача було ухвалене рішення про продовження оборонної операції та подальше посилення позицій українських військових у Бахмуті.
За інформацією журналіста The Guardian, який посилається на західних офіційних осіб, у боях за Бахмут РФ втратила до 30 тисяч окупантів.
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