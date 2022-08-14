"Наші політики та дипломати мають зламати цей стереотип": Жданов про негативний імідж "азовців", створений роспропагандою

У світових столицях (їх більше 10-ти) 14 серпня тривають мітинги на підтримку та з вимогою звільнити захисників "Азовсталі". За 8 років окупації наших територій російська пропаганда зуміла створити негативний імідж полку "Азов", звівши їх у ранг нацистів та націоналістів.

Про це розповів військовий есперт Олег Жданов.

"Ми як держава маємо розгорнути зустрічну інформаційну кампанію для того, щоб у світовій громадськості зламати цей стереотип і роз'яснити людям, що полк "Азов" - це полк національної гвардії України. Це військовослужбовці, вони комбатанти, вони перебувають під присягою та є військовослужбовцями України. На них поширюються всі міжнародні конвенції, які стосуються захисту прав усіх військовополонених. Наші політики та дипломати мають зламати стереотип, створений Росією, щоб у світі всі розуміли, що таке полк "Азов"", - заявив Жданов.

Нагадаємо, Жданов назвав можливі способи обміну полонених "азовців".

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