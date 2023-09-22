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"Наші пращури Москву палили": Буданов про звільнення територій України та "підміну реальності" окупантами

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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"Наші пращури Москву палили": Буданов про звільнення територій України та "підміну реальності" окупантами

Керівник ГУР України Крило Буданов / Фото: скриншот з відео

За його словами, росіяни використовують тактику "підміна реальності".

Російські окупанти під час спроб зайняти чужі території використовують “підміну реальності”.

Про це повідомив керівник української розвідки Кирило Буданов.

“Починається вона (підміна реальності, - ред.) зазвичай зі зміни історії. Вони починають штучно вигадувати історію для регіонів. Розповідають, що їхньої історії не існує, вона неправильна, що все це історично російські землі, що немає там таких народів”, - пояснив Кирило Буданов.

Окремо він наголосив, що Україна повинна повернути свою історію. 

“Це ми Київська Русь. Звідси все пішло. Це наші пращури і москву палили свого часу. Русь у ті часи в Константинополь заходила. Нам треба повернути свою історію, а вона - славетна”, - підкреслив керівник розвідки України.

Нагадаємо, що Кирило Буданов дасть інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову, де розповість про риторику Кремля та інші теми.

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