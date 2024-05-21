Наші сили знищують окупанта, результати відчутні: Зеленський звернувся до українців (відео)

Наші сили знищують окупанта, результати відчутні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відео зверненні до українців 21 травня.

Президент розповів, що у вівторок, 21 травня, були детальні доповіді щодо ситуації на фронті та у забезпеченні оборони – від міністра оборони України Умєрова та начальника Генштабу Баргилевича. Доповідав і Головком Сирський.

Зеленський зазначив, що відбулося напередодні чергове засідання формату "Рамштайн" – сьогодні доповіли щодо роботи по наших потребах. Передусім це ППО, броньована техніка, снаряди. Всі партнери повністю поінформовані щодо актуальності потреб та реальної фронтової ситуації.

"Вдячний кожній державі, кожному лідеру, усім міністрам оборони партнерів та начальникам штабів партнерів, які дійсно готові допомагати і реалізують обіцянки, які звучать. Увесь зміст комунікації з партнерами має відображатися змістом реальної бойової роботи наших воїнів – тими засобами ураження, які потрібні на передовій. І зараз, цими тижнями, а не десь влітку", – наголосив президент.

Що на фронті

"Покровський напрямок та інші донецькі напрямки – Краматорський, Курахівський – зараз залишаються надзвичайно складними: і там найбільше боїв. Харківщина – наші сили знищують окупанта, результати відчутні", – зазначив очільник держави.

Володимир Зеленський подякував усім українським воїнам за влучність, за стійкість.

"Дякую усім, хто з Україною!" – резюмував президент.

Нагадаємо, в розпорядженні британського журналу The Economist опинився план наступу Росії на Харківщині 2024 року. З нього випливає, що росіяни намагалися з'ясувати, чи зможуть вони частково оточити Харків і, зокрема, тиснути на українців на схід від Печенізького водосховища.

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