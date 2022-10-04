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Війська РФ поступово відкочуватимуться: кремлівські пропагандисти готують росіян до здачі частини Херсонщини

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Війська РФ поступово відкочуватимуться: кремлівські пропагандисти готують росіян до здачі частини Херсонщини

Фото: Associated Press

Російські пропагандисти готують громадян РФ до поразки своїх військ на тимчасово окупованій Херсонщині.

Збройні сили України успішно просуваються на Херсонському напрямку. За декілька днів українська армія звільнила декілька сіл. У Генштабі ЗСУ не розкривають назви усіх звільнених від ворогів населених пунтків, поки триває контрнаступ. Тим часом російські пропагандисти готують свою аудиторію до втрати частини Херсонщини.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав військовослужбовець ТрО та депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Пропагандистські пабліки рашистів готують аудиторію до того, що залишать Давидів Брід, Малу і Велику Олександрівку. Формулювання як завжди просто прекрасні: "Вероятнее всего наши войска будут постепенно откатываться, держа ситуацию под контролем. ЗСУ їх знищують і відтісняють, але ситуацію під контролем рашисти тримають) Коментарі під такими постами чомусь позакривали", - йдеться у його дописі. 

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, ЗСУ зможуть звільнити Херсон найближчими тижнями.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1669
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