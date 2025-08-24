"Наші війська успішно контратакували": Сирський повідомив про звільнення сіл на Донеччині

Олександр Сирський / © Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Українські військові провели успішну контратаку на Донеччині й очистили від окупантів одразу три населені пункти — Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який особисто працював на передовій у районах найзапекліших боїв.

“Працюю в районах бойових дій. Покровський напрямок — там, де найскладніше. Де захист української Незалежності та українського Прапора — не просто високі слова, а щоденний ризик і щоденний подвиг. Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині — Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку”, — наголосив Сирський.

Він також подякував захисникам, які тримають оборону Покровська, зокрема воїнам 25-ї повітряно-десантної, 68-ї єгерської, 32-ї та 155-ї механізованих бригад. Кращих із них було нагороджено за мужність і стійкість.

Олександр Сирський. / © Олександр Сирський

“Ще раз висловлюю глибоку вдячність бойовим побратимам і посестрам за їхній чин у ці великі, вирішальні дні. Слава Україні! Слава українським героям!” — додав Головнокомандувач.

Раніше повідомлялось, що бійці 37 окремої бригади морської піхоти разом із 214 окремим штурмовим батальйоном OPFOR зупинили просування ворога та встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай у Донецькій області.