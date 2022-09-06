Наші військові на багатьох напрямках - абсолютні молодці: Зеленський розповів про "жорстке протистояння" на фронті

Також глава держави висловив вдячність бійцям 79-ї десантно-штурмової бригади, які мужньо стримують окупантів на Донецькому напрямку.

Про це очільник України повідомив у традиційному відеозверненні увечері 6 вересня.

"Хочу сьогодні подякувати бійцям, які особливо відзначились у цьому. Тільки за першу половину сьогоднішньої доби вдалося збити п’ять із шести російських ракет Х-101. Це дорога втрата для Росії. І це порятунок багатьох українських життів. Чотири з цих ракет збили військовослужбовці повітряного командування "Південь". Молодці, хлопці! Також особливо дякуємо сьогодні воїнам 79-ї десантно-штурмової бригади, яка на Донецькому напрямку героїчно стримує ворога", - сказав він.

Окрім цього, Зеленський повідомив, що майже по всій лінії фронту триває "жорстке протистояння" ЗСУ та путінської армії. За його словами, українські військові відмінно виконують поставлені завдання.

"До речі, хочу звернутися сьогодні до всіх наших людей, які створюють інформаційну картину – так чи інакше. Будь ласка, звертайте свою увагу й увагу суспільства на те, що жорстке протистояння триває майже по всій лінії фронту. Це тисяча триста кілометрів активних бойових дій. І це просто несправедливо, коли про окремі ділянки фронту говорять дуже багато, а про інші ніби забувають. Хоча наші воїни на багатьох напрямках – абсолютні молодці, абсолютні герої. І на Донбасі, і на Харківщині, і в Запорізькій області, і на півдні, і в прикордонних районах півночі та сходу країни. Захист усієї держави потребує однаково щирої та серйозної уваги", - зауважив український президент.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що на фронті спостерігаються кардинальні зміни на користь України.

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