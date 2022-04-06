"Наші військові провели "денацифікацію" окупантів": Зеленський про плани РФ знищити українців

У планах Росії були вбивства мирних українців.

Російські окупанти, як і нацисти, прийшли в Україну, щоб вбивати мирних людей, проте захисники дали їм відсіч та провели "денацифікацію" армії РФ.

Про це президент Зеленський повідомив в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk

"Вони збирались вбивати українців та назвали це "денацифікацією". Але вони самі поводяться, як нацисти. Цих військових нацистів дуже багато загинуло. Якщо задум був у цьому, то я вважаю, що наші військові провели "денацифікацію", - сказав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що найбільше російські окупанти вбили тих людей, яких вони прийшли "захищати" – російськомовних.

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