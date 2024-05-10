"Наші військові знали про це": Зеленський підтвердив початок наступу окупантів на Харківщині

Президент Зеленський підтвердив, що вранці 10 травня окупанти почали наступ у Харківській області. Глава держави повідомив про жорстокі бої.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив початок наступу росіян на Харківщині. За словами глави держави, українські військові знали про такі плани ворога.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою в Києві.

Зеленський повідомив, що загарбників на Харківському напрямку зустріли українські бойові бригади та артилерійський вогонь.

"Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами та артилерією", – сказав він.

За словами Зеленського, військове командування було в курсі планів ворога щодо нового наступу.

"Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили на цьому напрямку — це факт. Але наші військові, військове командування розраховували сили для того, щоб зустріти вогнем ворога", - наголосив президент.

Ситуація на Харківщині: останні новини

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ДРГ пробували прорвати кордон на півночі Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії.

Зокрема, саме тому з прикордоння на Харківщині вивозять населення. Наразі російська окупаційна армія масовано обстрілює місто Вовчанськ.

Водночас зазначається, що для посилення оборони на цій ділянці фронту було спрямовано резервні підрозділи. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ворога. Сили оборони тримають позиції— не втрачено жодного метра. Станом на 10 травня в ОВА повідомили, що угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку.

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