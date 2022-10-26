"Наші вороги мають гарну зброю": Кадиров закликав мобілізованих не скаржитися на нестачу автоматів, а здобувати їх у бою

Лідер Чечні Рамзан Кадиров порадив мобілізованим, які скаржаться на брак зброї та екіпірування, здобувати все необхідне в бою чи відбирати у ЗСУ.

Про це Кадиров 26 жовтня сказав у своєму Telegram.

"Зараз мобілізовані знімають відео, це не вистачає, щось не вистачає. Автоматів не вистачає, старий автомат, форма не та. Зачекайте, зате наші вороги мають гарну зброю, гарну форму одягу, все у них є – у них треба забрати. Ми не повинні плакати, коли ми потрібні батьківщині. Коли ми потрібні державі, президентові. Залишіть свої недоліки при собі", – заявив він.

Також Кадиров заявив, що "людина, яка вірує та поважає себе, сьогодні не сидітиме вдома".

"Вона сама знайде собі автомат, сама знайде собі все, що необхідно, і піде воювати проти цієї нечисті, проти цього сатанізму. Я ще раз закликаю вас усіх і присягаюсь ім'ям Всевишнього. Це буде великий джихад, у якому ми всі маємо брати участь. І ми не зупинимося, ми вбиватимемо їх, де б вони не знаходилися", – сказав лідер Чечні.

Кадирівські війська в Україні

У вівторок, 25 жовтня, українські захисники "демілітаризували" групу кадирівців на Херсонщині. Їхнє місцеперебування вирахували завдяки відео, які ті записали для Тіктоку.

Після цього секретар РНБО Олексій Данілов порадив їм піти геть з України та боротися за незалежність Ічкерії.

Згодом вони отримали прочухана і на Луганщині. Внаслідок точкових ударів артилерії Сил оборони в населеному пункті Новоіванівка знищено склад боєприпасів та понад 10 так званих "кадирівців".