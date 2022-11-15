"Нашим дуже важко, тривають бої": Арестович назвав, де на фронті росіяни мають перевагу

Поблизу села Павлівка на Донецькому напрямку – дуже складна ситуація для українських військових. Росіяни стягнули туди "все, що їздить і стріляє".

Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

Арестович заперечив "вкиди" російських пропагандистів, що окупанти нібито захопили Павлівку.

Фото: Deepstatemap

"Не взяли, але бої тривають дуже важкі. Нашим дуже важко. Там локальна і дуже серйозна перевага російських сил. Бо вони зібрали все, що рухається, їздить та стріляє і кинули на Павлівку. Обстановка дуже важка, але ми поки не здали населений пункт. Тривають бої. Сподіваємося, що допомога прибуде швидко", – зазначив радник ОП.

Розгром 155-ї бригади морської піхоти РФ біля Павлівки

Село Павлівка на Донеччині прославилося тим, що саме поблизу нього українські захисники знищили майже всю 155-у бригаду морської піхоти РФ.

Про це стало відомо з листа, який опублікували російські військові "блогери". У ньому стверджується, що російське військове керівництво "кинуло" 155-ту бригаду морської піхоти РФ в "незрозумілий наступ" під Павлівкою на Донеччині.

За їхніми даними, підрозділ зазнав втрат біля 300 убитими, пораненими і зниклими безвісти та втратив половину техніки, все протягом чотирьох днів.

Військовослужбовець ЗСУ Євген Карась повідомив, що українські військові розбили 75% особового складу цієї бригади.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також заявляв, що ЗСУ знищили майже всю бригаду.