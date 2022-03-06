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"Нашим суддею буде народ України": Джонсон закликає світових лідерів з новою силою протистояти РФ

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"Нашим суддею буде народ України": Джонсон закликає світових лідерів з новою силою протистояти РФ

Борис Джонсон / Associated Press

Британський прем'єр закликає захищати міжнародний порядок.

Прем'єр-міністр Великої Британії вважає, що просто висловлювати підтримку зараз недостатньо, а світові лідери повинні докласти нових зусиль, щоб гарантувати, що "жахливе" вторгнення Росії в Україну провалиться.

Про це він сказав у статті в New York Times.

"Путін повинен зазнати поразки, і його поразка в цьому акті агресії повинна бути видима", - пише британський прем'єр. - Нашими суддями будуть не майбутні історики, а народ України".

Він додав, що світ повинен захищати міжнародний порядок від постійних спроб переписати правила за допомогою військової сили.

Російське вторгнення засудила 141 країна на надзвичайній сесії Генеральної Асамблеї ООН цього тижня. А 39 країн, координованих Великобританією, подали найбільше в історії звернення про воєнні злочини до Міжнародного кримінального суду.

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Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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