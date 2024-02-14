"Нашим військам вдалось це зробити": експерт повідомив про ймовірне збільшення резервів ЗСУ біля Авдіївки

Іван Киричевський припустив, що з бойовою успішністю наших військ там набагато краще, ніж зазвичай заведено коментувати.

Знищення російської колони на Авдіївському напрямку свідчить про те, що в ЗСУ ймовірно є резерви для оборони Авдіївки.

Про це сказав військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі "Еспресо".

Зокрема Киричевський прокоментував той факт, що нашим військам вдалося превентивно знищити колону, яка мала йти на підкріплення окупантам поблизу Авдіївки.

"Можна зробити висновки, що з бойовою успішністю наших військ там набагато краще, ніж зазвичай заведено коментувати. Оскільки до цього ми могли зустріти в західних джерелах те, що в на Авдіївському напрямку в нас дуже великий дефіцит боєприпасів і немає чим утримувати лінію оборони. Також й те, що наші бригади, які туди перекидали для підкріплення, є ледь не останнім резервом, який в нас є", - зазначив Киричевський.

Він наголосив, що ситуація на Авдіївському напрямку покращилася для ЗСУ, аніж про неї повідомляють окремі джерела. Тож на тлі цієї інформації сама здатність наших військ провести глибинну розвідку для виявлення перекидання ворожих резервів, а також знищення їх, виглядала б малоймовірним.

"Втім, нашим військам вдалось це зробити. Відповідно, можемо обережно припускати, що певні резерви для оборони Авдіївки у нас є. Звісно, це не ті резерви, які можна витрачати нескінченно, але ситуація зараз виглядає дещо краще, ніж про неї заведено говорити", - додав він.

Нагадаємо, що російська колона була знищена між Верхньоторецьким та Кам'янкою Донецької області. Сили Оборони спалили колону російської техніки, яка рухалася у напрямку Авдіївки, де останні тижні тривають запеклі бої.

Тим часом начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що єдина дорога з Авдіївки повністю прострілюється ворогом.

Відомо, що окупанти застосовують малі штурмові групи. Ситуація є динамічною і може змінюватися буквально щогодини.

Читайте також: