Нашим завданням було "обнулити" Шойгу і Герасимова: полонений із ПВК "Вагнер" розповів про похід на Москву (відео)

Втрачати було нічого, дві іпотеки було взято, каже полоний росіянин про участь у поході Євгена Пригожина на Москву.

Російським найманцям наказали або заарештувати Сергія Шойгу та Валерія Герасимова, або "обнулити".

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Юрію Бутусову повідомив полонений із ПВК "Вагнер", розповідаючи про похід на Москву.

"Їхали і були заряджені, такого настрою в Міністерстві оборони я не бачив. Втрачати було нічого, дві іпотеки було взято", - розповів російський полонений Максим Комісаров.

Комісар також повідомив, що родом він із Вологди, – з 15-ти років сидів у в'язницях. Колись Комісаров приєднався до ПВК "Вагнер", та брав участь у поході Євгена Пригожина на Москву.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують знищувати окупантів на полі бою. Загальні бойові втрати росіян на 21 жовтня перевищили 680 тисяч осіб.