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"Нашим ЗСУ так потрібно": Маляр пояснила, чому Генштаб замовчує перемоги українських захисників

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"Нашим ЗСУ так потрібно": Маляр пояснила, чому Генштаб замовчує перемоги українських захисників

Associated Press

Міноборони та ЗСУ знову закликали українців не поширювати результати військових операцій до того, як це зробить Генштаб, адже внаслідок цього ворог знову може їх атакувати.

Заступниця міністра оборони України Ганни Маляр наголосила: коли ЗСУ надійно закріпиться на рубежі — від українців ніхто не буде приховувати перемоги.

Про це Маляр написала у своєму Фейсбуці.

"Не треба писати про звільнені села чи міста до оприлюднення цієї інформації Міноборони або ЗСУ. Чому? Тому що ворог після ваших публікацій починає їх знову атакувати. Ворог чутливий до публічності. Після перемоги поясню причини", — написала заступниця міністра.

За ї словами, усе, що говорять Міноборони та ЗСУ, "спрямоване на виконання оборонного задуму".

"Нашим ЗСУ так потрібно - щоб під час військової операції була інформаційна тиша", — наголошує Маляр.

Заступниця міністра оборони наголошує, що попри те, що інформацію про військові перемоги українцям можуть надавати знайомі військові просто з передової, право її публічно поширювати належить лише Генштабу та Міноборони, адже ця інформація є частиною військової операції.

"Наше суспільство доросле та емоційно зріле. Добре знає і розуміє що таке війна. Не треба безкінечно шукати приводи для новин про перемоги. Майте терпіння. І дайте спокійно попрацювати ЗСУ", — написала Маляр.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що попри брак закордонних комплектувальних, у Росії ще є запас ракет, а також арсенал різної зброї, зокрема хімічної.

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