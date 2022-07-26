"Нашу бригаду боягузами обізвали": окупант розповів про бійку комбрига з генералом (аудіо)

Українська військова розвідка перехопила телефонну розмову 23-річного російського окупанта з мамою. Загарбник розповів, як командир бригади набив пику генералові.
Причиною бійки стало те, що генерал обізвав російських військових боягузами.
Про це свідчить відповідний аудіозапис, опублікований ГУР Міноборони 26 липня.
За даними розвідки, на записі зафіксована розмова російського бійця з 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.
"Нашу бригаду боягузами обізвали, бо ми не змогли село взяти. Там один генерал приїхав і каже: "Ваші люди – боягузи! Не змогли взяти". А сам не знає, що там було. А старий комбриг побачив того генерала і, як сказали, морду йому за це набив", – розповів окупант.
Нагадаємо, українська військова контррозвідка СБУ знищила ударними дронами ще три російські танки Т-72. Спецслужба також перехопила розмову вцілілого після попередніх ударів окупанта, який поскаржився мамі на те, що сталося.
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