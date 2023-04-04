"Нашу роту на штурм отправляли... без поддержки": окупант розповів про великі втрати (перехоплення)

Як каже росіянин, його командування "смути сіє якісь".

Російський солдат телефоном розповів про великі втрати серед військовослужбовців армії РФ та невідповідність реальної ситуації в підрозділі та тієї, про яку розповідають в пропагандистських ЗМІ.

Про це йдеться у перехопленій Головним управлінням розвідки МО України.розмові.

Так, окупант розповідає, як в окоп влучив снаряд ручного протитанкового гранатомету. Жодного російського солдата дістати звідси вже не змогли.

"З РПГ там в***ли в них, в окоп, уламком, ну х*лі уламком потрапило і все...його х*лі витягнути не змогли, до нього пацани крокували 200 метрів не дійшли, по них міномети, там всяка х* йня починала працювати", - вословився окупант.

За його словами, солдати РФ "мали перебувати у теробороні". Їх же доправили на передову.

"Наказ надходить все, х*ярте, пох*й, автомати в руки нах*й і пох*ярили, ні артилерії, ні танків..." - каже росіянин.

Він додав, що російське командування невпорядковано та непрофесійно керує армією.

"Спочатку каже, що цього наказу не було, потім, каже, цей наказ, скасували нах*й, коротше смути сіють якісь", - додав він.

Нагадаємо, інший росіянин поскаржився на велику кількість трупів своїх земляків, коли його перекинули на чергову позицію.

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