Наскільки велика різниця у перепідготовці пілота із радянських на західні літаки: пояснення Жданова

За слвоами експерта, пересідати з радянського на західний, спочатку складніше, але після проходження підготовки, літати на західних літаках має бути простіше.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, наскільки важко перепідготувати пілота, який раніше керував радянським літаком, до західних літаків.

Про це він розповів у своєму youtube-каналі.

"З радянського на західний літак кардинально потрібно перевчати. Хоча основні навики пілотування зберігаються завжди. Різниця лише в технічному оснащенні літака. Літак може мати штурвал, а може мати джойстик для управління. На Заході перевагу віддають джойстику. Тому пересідати з радянського на західний, думаю, що складніше, але при проходженні підготовки, літати на західних літаках має бути простіше. Тому що там більш інформативна система пілотування. Навчатися складніше – літати легше. В цьому плані західна авіація пішла вперед за радянську. Я не говорю про російську, тому що вони там щось модернізували, щось випускали", – зазначив Жданов.

Раніше американський генерал Бен Годжес розповів, чому США не передають F-16 Україні.

Тим часом у Конгресі США назвали надання F-16 Україні "нерозумним використанням ресурсів, необхідних для перемоги в битві".

Своєю чергою голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол заявив, що F-16 можуть з'явитися в Україні у "вирішальний та поворотний" момент війни.

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