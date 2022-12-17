Наскільки великі ризики наступу на Україну з Білорусі: відповідь капітана ЗСУ

Збройні сили України вміють не лише захищатися, а й наступати. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний правильно каже, що Силам оборони потрібно формувати "бронекулаки", насичуватися додатковою бронетехнікою, яка може допомогти якраз у наступальних операціях, що були блискуче проведені на Харківщині та Херсонщині.

Про це заявив капітан 103 бригади ТРО Олександр Ганущин в ефірі Апостроф TV.

"Якщо нам нададуть таку допомогу, про яку просить Залужний, я переконаний, що ми швидко перейдемо від розмов про захист на будь-якому напрямку до питань нападу, особливо якщо це дозволить погода та запаси боєприпасів", - каже капітан ЗСУ.

Ганущин підкреслив, що оскільки можливостей російських навчальних центрів не вистачає, частину мобілізованих перекинули до Білорусі й у росіян виникло бажання одразу там на місці сформувати наступальний потенціал, який може створити проблеми українцям на північному фронті.

Нагадаємо, 13 грудня в Білорусі розпочалася раптова "перевірка бойової готовності" Збройних сил країни за дорученням Лукашенка, який підтримує Путіна у війні проти України.

За кілька днів білоруських військових, які брали участь у раптовій "перевірці бойової готовності", перекинули від українського кордону назад до місць постійної дислокації.

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