Наскільки ймовірним є наразі наступ РФ із Білорусі: відповідь ISW 

Москва створює умови для відновлення вторгнення на північ України, можливо, спрямованого проти Києва.

Російські окупанти можуть спробувати провести диверсійну атаку на для відновлення напруженості на півночі України, ймовірно, у спробі відвернути ЗСУ від оборони на Донбасі.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, Москва формує умови для нового найбільш небезпечного курсу дій – поновлення вторгнення на північ України, можливо, спрямованого проти Києва – щонайменше від жовтня 2022 року.

Ці дії можуть бути російською інформаційною операцією чи відображення планів президента Росії Володимира Путіна.

"Деякі перевірені свідоцтва нарощування російської присутності в Білорусі мають більше сенсу як частину підготовки до нового наступу, ніж як частина поточних навчань і тренувань, але, як і раніше, немає свідчень того, що Москва активно готує ударне угруповання в Білорусі", - вважають аналітики.

Водночас відомі російські військкори "мусують тему поновлення вторгнення на півночі в зимово-весняний період".

А російські військові більше говорять про плани наступу на північному заході Луганської області.

Нагадаємо:

20 грудня білоруська моніторингова група "Беларускі Гаюн", яка відстежує військову активність у РБ, повідомила, що російські військові перевозять танки, вантажівки та свій особовий склад з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни, де вони дислокувалися, ближче до кордону з Україною.

Українські прикордонники прокоментували активність у Білорусі. У ДПСУ не фіксують різкого збільшення військової техніки та окупантів на українсько-білоруському кордоні. Ситуація там залишається контрольованою, а кордон максимально посилений.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв поінформував, що рівень воєнної загрози з боку Білорусі зростає. Але ЗСУ стежать за ситуацією і вживають необхідних заходів.

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