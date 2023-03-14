Наскільки загрозливою є ситуація в Молдові: пояснив експерт

А координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що замість легітимного уряду Маї Санду Кремль хоче поставити на чолі Молдови проросійську адміністрацію. Ми бачили, що в Кишиневі днями затримали 54-х учасників проросійських протестів.

Наскільки там є загрозливою ситуація, в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів політконсультант Дмитро Васильєв.

“Ситуація загрозлива, але все ж таки ми можемо казати, що вона зараз достатньо контрольована. Відбулися дуже швидкі процеси, коли зупинили організаторів мітингів, різних гравців впливу, не дали можливості розвиватися цим абсолютно штучним процесам за гроші. В цих мітингах брали участь і не громадяни Молдови, а громадяни Росії, які не розуміли, чому вони прийшли на мітинг. Також дуже швидко відбулися процеси в політичному керівництві Молдови: був замінений уряд, прем’єр-міністром стала людина, яка чітко висловилася про всі російські наративи і настрої, від яких треба звільняти Молдову, також він сказав, що Молдову треба звільнити від російської участі на її території. Тобто Придністров’я має бути звільнено від російських військ”, - наголосив Дмитро Васильєв.

Також він додав, що позиція політичного керівництва Молдови - дуже якісна. Уряд країни зараз виходить з інтересів Молдови як європейської країни.

“Звісно, Молдова може розглядатися Росією як ще один можливий фронт для того, щоб дестабілізувати ситуацію, щоб продовжувати впроваджувати в публічному просторі російські наративи. Але невідомо, чи вдасться це їм. Звісно, вони можуть спробувати зробити ще одну військову операцію. Але зважаючи на те, що навіть один Бахмут вони не можуть дуже довго взяти і знищують свої військові ресурси, їм це навряд чи вдасться”, - сказав політконсультант.

На його думку, це може навіть прискорити процес падіння режиму Путіна і взагалі РФ, як держави, і дозволить швидше почати контрнаступ України, до якого росіяни теж можуть готуватися.

“Ми бачимо, як вони будують різні фортифікаційні логістичні об’єкти, які, на їх погляд, можуть дозволити їм обороняти території, які вони загарбали. Але будемо сподіватися, що та допомога, яку ми отримали, і той вишкіл, який сьогодні проходять наші бійці як на фронті, так і в тих країнах, які прийняли наших військових, допоможуть нам максимально підготуватися для того, щоб у найближчий час здійснити ті контрнаступальні дії, які призведуть до більш швидкого вивільнення наших територій і впровадження першого пункту мирного плану України — деокупації наших територій для того, щоб перейти до наступних кроків”, - зазначив Васильєв.

Нагадаємо, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові, щоб скинути прозахідний уряд і президентку.

Читайте також: