Російський штурмовик кидає свою милицю в дрон FPV Міністерство оборони України

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Росія «переробляє» своїх поранених бійців, відправляючи їх на передову, щойно вони знову стають більш-менш мобільними. Що стоїть за цим? І навіщо командирам російської армії такі солдати на милицях.

Це питання ставиться у матеріалі дослідника Девіда Гемблінга для видання Forbes.

Автор знайшов пояснення «жахливому божевіллю», коли військові РФ на милицях або навіть в інвалідних візках, воюють на передовій.

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Усе частіше українські аеророзвідки фіксують поранених штурмовиків російських військ, які шкутильгають у бік позицій Сил оборони. Зокрема, на Покровському напрямку бачили поранених солдатів, які пересувалися на палицях і саморобних милицях.

«Окрім цього у російських соціальних мережах є багато звернень, де самі солдати благають про втручання старших командирів, а військові на милицях скаржаться на те, що їх ставлять в одну ланку зі здоровими військовими і очікують від них повноцінного штурму тоді, як ті ледь тримаються на ногах», — пише Forbes.

Російські солдати навіть записують відео зі зверненням до свого очільника Володимира Путіна. Одне з таких, що опублікувала група з 50 чоловіків 26-го танкового полку 47-ї гвардійської танкової дивізії, доводить, що воюють навіть люди із загіпсованими кінцівками або на милицях.

У матеріалі пояснюють таке ставлення до людей в російській армії, зокрема традицями країни-агресорки.

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«Це продовження давньої традиції, за якою російські селяни вірили, що ними править „добрий цар, але погані бояри“. Улюблений правитель мав піклуватися про добробут свого народу, але дворяни були жадібними та байдужими. Це дозволяло людям продовжувати вірити в принципово доброзичливий уряд, незважаючи на їхній досвід. На початку 20-го століття селяни дедалі частіше писали царю, оскільки тиск в очікуванні змін зростав, вірячи, що якби цар тільки знав, то поклав би край їхнім стражданням», — йдеться у матеріалі.

«Я думаю, що вони працюють на основі квот», — каже автор і дослідник військової історії ChrisO_wiki, який зібрав цілу гілку відео із російськими солдатами на милицях.

Він підозрює, що таке явище, як вояки-штурмовики на милицях в армії РФ з’явилося через диктатуру Кремля і військову бюрократію.

«Кожний підрозділ повинен мати певну кількість людей, тому, якщо вони не можуть отримати достатньо „нової крові“, вони доповнюють цю кількість пораненими. Адже російська армія дуже бюрократична і любить свої “вправи з галочками”», — зазначив Chris_O.

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Тож навіть якщо солдат перебуває на інвалідному візку, його можуть відправити в бій, якщо він технічно здатний тримати зброю. А величезні втрати після російських «м’ясних штурмів», як і зазвичай, приховають.

Дослідник називає це відвертим шахрайство. Chris_O зазначає, що деякі російські блогери скаржилися на неправдиві повідомлення військових командирів, зокрема на брехню про кількість боєздатних військ та втрати, які вони понесли. Повернення солдатів до бойових дій дозволяє їм мінімізувати втрати та вдавати, що підрозділ перебуває у повному складі. Коли солдати гинуть, то вже не має значення, чи були вони раніше недієздатними.

«М’ясні зонди» чи економія грошей?

Chris_O зазначає, що солдати на милицях, в кращому разі, можуть мати дуже обмежені бойові можливості, але з точки зору російського керівництва вони здатні виконувати корисну функцію так званих «м’ясних зондів».

Війська на милицях відправляються вперед, на штурми, щоб привернути вогонь на себе та виявити вогневі позиції українських військ.

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«Солдати на милицях є легкою мішенню для дронів FPV. В одному чорно-комічному інциденті росіянин кинув свою милицю в FPV у марній спробі зупинити його. Виконуючи роль магнітів для дронів, солдати-інваліди відволікають вогонь від своїх здорових товаришів, дозволяючи їм виконувати своє завдання», — пише Девід Гемблінг.

Нагадаємо, раніше про те, що російське військове командування відправляє на передову поранених солдатів на милицях, оскільки окупаційній армії на війні в Україні бракує особового складу, передавали й інші західні ЗМІ, зокрема CNN.

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