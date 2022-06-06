Найскладніша ситуація на фронті - на двох напрямках: Зеленський назвав, де саме

Найтяжча ситуація наразі є на Запорізькому та Сєверодонецькому напрямках.
Глава держави зауважив, що Збройні Сили України у Сєвєродонецьку тримають ситуацію під контролем.
Про це Зеленський повідомив під час зустрічі з українськими журналістами у понеділок, 6 червня.
"На Сєвєродонецькому напрямку Україна тримає ситуацію. Їх більше, вони потужніші, але у нас є шанс стримати наступ. У Сєвєродонецьку зараз відсотків 10-15 залишилося (місцевих жителів - ред.). У Лисичанську приблизно стільки ж. Але ми вчора їхали, людей на вулицях не видно, лише наші військові", - розповів Зеленський.
Нагадаємо, за інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, у Сєвєродонецьку тривають найзапекліші бої. Українським військовим вдалося на певний час зробити контрнаступ і вони звільнили майже половину міста. Але зараз ситуація в місті знову трохи погіршилась.
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