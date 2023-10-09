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Наслідки артилерійського обстрілу Харківщини: обласна прокуратура оприлюднила фото

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Наслідки артилерійського обстрілу Харківщини: обласна прокуратура оприлюднила фото

Обстріл Харківщини Фото Харківської обласної прокуратури

Росіяни вчергове обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині.

Окупанти вчергове обстріляли Харківську область 8 та 9 жовтня. Розпочато розслідування.

Про це йдеться в повідомленні Харківської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Чугуївської, Дергачівської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", — повідомили у прокуратурі.

Обстріл Харківщини Фото Харківської обласної прокуратури / ©
Обстріл Харківщини Фото Харківської обласної прокуратури

За даними слідства, росіяни вчергове обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині. Внаслідок артилерійської атаки пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Обстріл Харківщини Фото Харківської обласної прокуратури / ©
Обстріл Харківщини Фото Харківської обласної прокуратури

8 жовтня під обстрілом загинула місцева жителька.

Обстріл Харківщини Фото Харківської обласної прокуратури / ©
Обстріл Харківщини Фото Харківської обласної прокуратури

Сьогодні, 9 жовтня, було обстріляно Козачу Лопань. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.

У селі Кіндрашівка Куп’янського району пошкоджено господарчі будівлі, у будинках вибито вікна та пошкоджено дахи.

Напередодні, 5 жовтня, росіяни завдали ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району. Там загинув 51 мирний мешканець.

А 9 жовтня постпред РФ в ООН Небензя видав нахабну заяву, що у Грозі вбито не мирних селян, а "націоналістів" і "неонацистів".

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Дата публікації
Перегляди
228
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