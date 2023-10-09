Наслідки артилерійського обстрілу Харківщини: обласна прокуратура оприлюднила фото

Росіяни вчергове обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині.
Окупанти вчергове обстріляли Харківську область 8 та 9 жовтня. Розпочато розслідування.
Про це йдеться в повідомленні Харківської обласної прокуратури.
"За процесуального керівництва Чугуївської, Дергачівської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", — повідомили у прокуратурі.
За даними слідства, росіяни вчергове обстріляли місто Вовчанськ на Харківщині. Внаслідок артилерійської атаки пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
8 жовтня під обстрілом загинула місцева жителька.
Сьогодні, 9 жовтня, було обстріляно Козачу Лопань. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.
У селі Кіндрашівка Куп’янського району пошкоджено господарчі будівлі, у будинках вибито вікна та пошкоджено дахи.
Напередодні, 5 жовтня, росіяни завдали ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району. Там загинув 51 мирний мешканець.
А 9 жовтня постпред РФ в ООН Небензя видав нахабну заяву, що у Грозі вбито не мирних селян, а "націоналістів" і "неонацистів".
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