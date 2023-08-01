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Наслідки атаки БПЛА по Харкову: зруйновані дві будівлі (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Наслідки атаки БПЛА по Харкову: зруйновані дві будівлі (фото)

Наслідки атаки безпілотниками по Харкову 1 серпня / Фото: ДСНС України у Telegram

Ворог влучив по навчальному закладу і тричі – по території спорткомплексу.

Внаслідок атаки російськими безпілотниками по Харкову в ніч проти 1 серпня були зруйновані дві будівлі, у ще одній спалахнула пожежа.

Про це повідомили в ДСНС України та опублікували фото з наслідками атаки.

Рятувальники уточнили, що один з російських дронів влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району Харкова. Там частково зруйновано конструкції другого та третього поверхів, перекриття та даху. На місці удару спалахнула пожежа на площі близько 200 кв. м.

На місці події працювали дев’ять одиниць техніки ДСНС та 50 членів особового складу. За попередніми даними, у будівлі навчального закладу людей не було.

Окрім того, ще три влучання зафіксовані на території спорткомплексу у Шевченківському районі. Там частково пошкоджено двоповерхову будівлю. Внаслідок цього один чоловік зазнав поранення, його стан перевіряють медики.

Наслідки атаки безпілотниками по Харкову 1 серпня / © ДСНС України у Telegram
Наслідки атаки безпілотниками по Харкову 1 серпня / Фото: ДСНС України у Telegram
Наслідки атаки безпілотниками по Харкову 1 серпня / © ДСНС України у Telegram
Наслідки атаки безпілотниками по Харкову 1 серпня / Фото: ДСНС України у Telegram
Наслідки атаки безпілотниками по Харкову 1 серпня / © ДСНС України у Telegram
Наслідки атаки безпілотниками по Харкову 1 серпня / Фото: ДСНС України у Telegram
Наслідки атаки безпілотниками по Харкову 1 серпня / © ДСНС України у Telegram
Наслідки атаки безпілотниками по Харкову 1 серпня / Фото: ДСНС України у Telegram

Атака дронами по Харкову

Близько опівночі 1 серпня у Харкові пролунали вибухи, а міська влада заявила про атаку дронами.

Після цього у Харкові почалися перебої з електро- та водопостачанням.

Згодом стало відомо, що один із безпілотників зруйнував два поверхи одного з гуртожитків, після чого там виникла пожежа. А в поліції інформували про влучання у будівлю профтехучилища.

За попередньою версією правоохоронців, Харків атакували близько шести-семи дронів. Поранено одного чоловіка.

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Дата публікації
Перегляди
2369
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