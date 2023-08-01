Наслідки атаки БПЛА по Харкову: зруйновані дві будівлі (фото)

Ворог влучив по навчальному закладу і тричі – по території спорткомплексу.

Внаслідок атаки російськими безпілотниками по Харкову в ніч проти 1 серпня були зруйновані дві будівлі, у ще одній спалахнула пожежа.

Про це повідомили в ДСНС України та опублікували фото з наслідками атаки.

Рятувальники уточнили, що один з російських дронів влучив у триповерхову будівлю навчального закладу Салтівського району Харкова. Там частково зруйновано конструкції другого та третього поверхів, перекриття та даху. На місці удару спалахнула пожежа на площі близько 200 кв. м.

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На місці події працювали дев’ять одиниць техніки ДСНС та 50 членів особового складу. За попередніми даними, у будівлі навчального закладу людей не було.

Окрім того, ще три влучання зафіксовані на території спорткомплексу у Шевченківському районі. Там частково пошкоджено двоповерхову будівлю. Внаслідок цього один чоловік зазнав поранення, його стан перевіряють медики.

Наслідки атаки безпілотниками по Харкову 1 серпня / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки атаки безпілотниками по Харкову 1 серпня / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки атаки безпілотниками по Харкову 1 серпня / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки атаки безпілотниками по Харкову 1 серпня / Фото: ДСНС України у Telegram

Атака дронами по Харкову

Близько опівночі 1 серпня у Харкові пролунали вибухи, а міська влада заявила про атаку дронами.

Після цього у Харкові почалися перебої з електро- та водопостачанням.

Згодом стало відомо, що один із безпілотників зруйнував два поверхи одного з гуртожитків, після чого там виникла пожежа. А в поліції інформували про влучання у будівлю профтехучилища.

За попередньою версією правоохоронців, Харків атакували близько шести-семи дронів. Поранено одного чоловіка.

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