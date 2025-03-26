Наслідки атаки на Харків: кількість постраждалих збільшується

Кількість постраждалих через вечірню атаку Харкова ворожими дронами збільшується. Вже відомо про 8 постраждалих, серед яких дві дівчинки – 12 та 14 років.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

На момент публікації відомо про п'ятьох поранених людей у місті: дівчинки 12 та 14 років, жінка 70 років, а також двоє чоловіків – 25 та 60 років.

"Також гостру реакцію на стрес отримали 79-річна і 57-річна жінки та 31-річний чоловік", – написав Синєгубов.

Він додав, що внаслідок обстрілу сталося загоряння цивільної нежитлової інфраструктури в Київському районі міста. Профільні служби ліквідовують наслідки ворожих ударів.

Сьогодні ввечері також було атаковане російськими дронами прикордонне селище Золочів

"Внаслідок ворожого удару безпілотниками по селищу Золочів постраждали семеро людей. Троє людей отримали вибухові поранення, ще четверо - гостру реакцію на стрес. Усім надається необхідна медична допомога", – повідомив Синєгубов.

Серед поранених людей 14-річна дівчина у важкому стані, дві жінки 67 та 60 років і 26-річний чоловік.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 26 березня прогриміло щонайменше 15 вибухів. Мер міста Ігор Терехов повідомив про пошкодження багатоповерхових житлових будинків.

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