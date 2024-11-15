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Наслідки атаки на Одесу зняли на фото: подробиці про постраждалих і руйнування

Наслідки атаки на Одесу зняли на фото: подробиці про постраждалих і руйнування

Наслідки атаки на Одесу 14 листопада / Фото: ДСНС України у Telegram

За шістьома різними адресами виникли пожежі.

В ДСНС опублікували фото з наслідками атаки на Одесу ввечері 14 листопада. Кількість постраждалих зросла до 10.

Про це йдеться в заяві ДСНС у Мережі.

Внаслідок ракетного удару по Одесі були пошкоджені житлові будинки, автомобілі, церква, навчальний заклад.

За шістьома різними адресами виникли пожежі. Рятувальники оперативно їх загасили.

За попередніми даними, загинула одна людина, ще 10 – постраждали.

На місцях працювали психологи. Від ДСНС залучалось 18 одиниць техніки, 72 рятувальники, працювали добровольці та пожежний підрозділ Одеської міської ради.

Наслідки атаки на Одесу 14 листопада / © ДСНС України у Telegram
Наслідки атаки на Одесу 14 листопада / Фото: ДСНС України у Telegram
Наслідки атаки на Одесу 14 листопада / © ДСНС України у Telegram
Наслідки атаки на Одесу 14 листопада / Фото: ДСНС України у Telegram
Наслідки атаки на Одесу 14 листопада / © ДСНС України у Telegram
Наслідки атаки на Одесу 14 листопада / Фото: ДСНС України у Telegram
Наслідки атаки на Одесу 14 листопада / © ДСНС України у Telegram
Наслідки атаки на Одесу 14 листопада / Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, ввечері 14 листопада росіяни атакували Одесу ракетою та дронами. Ворожа ракета влучила у житловий будинок. Повідомлялося про загиблу та вісьмох постраждалих. Були пошкоджені житлові будинки, церква, автівки.

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