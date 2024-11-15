Наслідки атаки на Одесу зняли на фото: подробиці про постраждалих і руйнування

В ДСНС опублікували фото з наслідками атаки на Одесу ввечері 14 листопада. Кількість постраждалих зросла до 10.

Про це йдеться в заяві ДСНС у Мережі.

Внаслідок ракетного удару по Одесі були пошкоджені житлові будинки, автомобілі, церква, навчальний заклад.

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За шістьома різними адресами виникли пожежі. Рятувальники оперативно їх загасили.

За попередніми даними, загинула одна людина, ще 10 – постраждали.

На місцях працювали психологи. Від ДСНС залучалось 18 одиниць техніки, 72 рятувальники, працювали добровольці та пожежний підрозділ Одеської міської ради.

Наслідки атаки на Одесу 14 листопада / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки атаки на Одесу 14 листопада / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки атаки на Одесу 14 листопада / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки атаки на Одесу 14 листопада / Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, ввечері 14 листопада росіяни атакували Одесу ракетою та дронами. Ворожа ракета влучила у житловий будинок. Повідомлялося про загиблу та вісьмох постраждалих. Були пошкоджені житлові будинки, церква, автівки.

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