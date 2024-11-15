Наслідки атаки на Одесу зняли на фото: подробиці про постраждалих і руйнування

За шістьома різними адресами виникли пожежі.
В ДСНС опублікували фото з наслідками атаки на Одесу ввечері 14 листопада. Кількість постраждалих зросла до 10.
Про це йдеться в заяві ДСНС у Мережі.
Внаслідок ракетного удару по Одесі були пошкоджені житлові будинки, автомобілі, церква, навчальний заклад.
За шістьома різними адресами виникли пожежі. Рятувальники оперативно їх загасили.
За попередніми даними, загинула одна людина, ще 10 – постраждали.
На місцях працювали психологи. Від ДСНС залучалось 18 одиниць техніки, 72 рятувальники, працювали добровольці та пожежний підрозділ Одеської міської ради.
Нагадаємо, ввечері 14 листопада росіяни атакували Одесу ракетою та дронами. Ворожа ракета влучила у житловий будинок. Повідомлялося про загиблу та вісьмох постраждалих. Були пошкоджені житлові будинки, церква, автівки.
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