Наслідки атаки РФ на Запоріжжя: у лікарні 2 дитини, одна - в тяжкому стані

Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу після атаки.

Внаслідок нічної атаки на Запоріжжя російськими військами дев'ять осіб отримали поранення, серед ушпиталених четверо дітей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Двоє з них - чотирирічний хлопчик та 17-річний юнак - у важкому стані. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", - додав він.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляв, що РФ робить усе можливе, щоб приховати від України депортованих дітей, а їхнє повернення складніше, ніж обмін військовополоненими.

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