Наслідки атаки РФ по Україні 1 березня: скільки БпЛА було збито оборонцями

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
У ніч на 1 березня ворог атакував 154-ма ударними дронами "Шахед" та безпілотниками-імітаторами.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
"Протиповітряна оборона збила 103 безпілотника у межах 12 областей. Ще 51 — локаційно втрачений", — повідомили в Повітряних силах.
Станом на 08.30 1 березня збиття 103-х ударних БпЛА "Шахед" та дронів інших типів зафіксовано у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.
51 ворожий безпілотник-імітатор є локаційно втраченим. Як повідомляють Повітряні сили України, без негативних наслідків.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.