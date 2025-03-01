Наслідки атаки РФ по Україні 1 березня: скільки БпЛА було збито оборонцями

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У ніч на 1 березня ворог атакував 154-ма ударними дронами "Шахед" та безпілотниками-імітаторами.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

"Протиповітряна оборона збила 103 безпілотника у межах 12 областей. Ще 51 — локаційно втрачений", — повідомили в Повітряних силах.

Станом на 08.30 1 березня збиття 103-х ударних БпЛА "Шахед" та дронів інших типів зафіксовано у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Фото: Повітряні сили України

51 ворожий безпілотник-імітатор є локаційно втраченим. Як повідомляють Повітряні сили України, без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.