Наслідки атаки ворожих дронів по Харкову та області: зруйновані будинки, є постраждалі

Постраждали дві людини: жінка 62 років, чоловік 66 років, дві людини отримали гості реакції на стрес – 59-річна жінка та 9-річна дівчина.

У ніч проти 28 січня близько 00:35 у Харкові, Новобаварському районі внаслідок удару безпілотника типу "Шахед" пошкоджена газова труба, пʼять авто. Виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила. Дві людини отримали гості реакції на стрес – 59-річна жінка та 9-річна дівчина.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Також виявлено два БпЛА в Київському районі міста, без потерпілих.

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О 04:13 у Харківському районі, Роганської ТГ внаслідок падіння БпЛА попередньо типу "Шахед" зруйновано приватний будинок та гараж. Пошкоджено чотири приватні будинки, які розташовані поруч. Постраждали дві людини: жінка 62 років, чоловік 66 років. Жінка госпіталізована до медичної установи.

Близько 04:13 у Чугуївському районі, Старосалтівська ТГ, селі Шестакове внаслідок влучання в землю БпЛА "Герань-2" горів зруйнований приватний будинок. Постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові у ніч проти 28 січня пролунав вибух після цього в одному з районів міста розпочалася пожежа.

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