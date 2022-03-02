Наслідки бомбардування в Ірпені: з'явилися фото та відео зруйнованих будинків

Наслідки бомбардування в Ірпені: з'явилися фото та відео зруйнованих будинків

Є постраждалі.

Сьогодні зранку, 2 березня, місто Ірпінь накрила ворожа авіація. Там був бомбово-ракетний удар внаслідок якого зруйновані житлові новобудови.

Є постраждалі.

"Майже половина жителів - переселенці з Донбасу. А кажуть, що снаряд двічі в одну вирву не прилітає", - говорять очевидці.

В Ірпіні внаслідок бомбово-ракетного удару зруйновані житлові будинки

Раніше у сюжеті ТСН показали вулиці Ірпеня та Бучі зі зруйнованими будинками, спаленою технікою ворога та вбитими тілами окупантів.