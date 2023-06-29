Наслідки контрнаступу ЗСУ можуть змінити ставлення Заходу до України - Financial Times

Контрнаступ може вплинути на все, що зараз Захід робить для України.

Результати контрнаступу українських сил оборони можуть вплинути на ставлення країн Заходу до України, зокрема це може стосуватись фінансових питань та іншої підтримки.

Про це пише видання Financial Times.

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У повідомленні вказується, що неназваний високопоставлений європейський дипломат заявив, шо контрнаступ може вплинути на все, що зараз Захід робить для України.

"Фінансування, підтримка, політична участь... і, що найважливіше, мирні переговори, які відбудуться, подобаються вони нам чи ні", - сказав дипломат.

Разом з тим, головнокомандувач НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі заявив, що поки український контрнаступ не досяг значних успіхів. Він заявив, що у ЗСУ виникли серйозні труднощі з російською обороною.

"Росія все ще має перевагу у масовості", - сказав Каволі.

Військовий штаб НАТО відмовився коментувати зауваження командувача.

"НАТО уважно спостерігає за конфліктом в Україні з самого початку... Наступний етап їхньої боротьби може бути довгим і важким, але ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб допомогти Україні виграти її екзистенційну боротьбу", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на засіданнях Європейської ради, які мають відбутись 29 та 30 червня, будуть обговорювати безпекові зобовʼязання Євросоюзу перед Україною.

Крім того, ми раніше інформували, що Євросоюз уже давно розглядає різні варіанти розвитку подій у Росії, зокрема і її розпад, заявив представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

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